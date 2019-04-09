В России предложили ввести катастрофические бондыТАСС 05:36

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий. Об этом сообщил журналистам президент РНПК Николай Галушин.

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