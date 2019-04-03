В России предложили возобновить авиасообщение с УкраинойГазета.Ru вчера в 10:44

В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое решение было принято после запрета прямого чартерного воздушного сообщения между двумя странами.

В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной

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