Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с УкраинойГазета.Ru вчера в 10:44
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое решение было принято после запрета прямого чартерного воздушного сообщения между двумя странами.
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Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов
В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство
Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
АФК «Система» продала акции МТС на 2,33 млрд рублей
Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A — продала 8,9 млн обыкновенных акций МТС дочерней структуре мобильного оператора, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС, сообщила АФК «Система».
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено вчера в 14:34
Наука
Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
Обновлено вчера в 04:30
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Обновлено вчера в 16:25
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
Рендеры защитного чехла показали дизайн смартфона OnePlus 7
Новый флагманский смартфон OnePlus 7 неоднократно рассекречивали до премьеры, однако снимки устройства не были достаточно детальными.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей
Обновлено вчера в 18:58
Наука
Южный коралловый риф находится в опасности
Глубоководные кораллы пока не пострадали, однако если процессы будут столь масштабными, им тоже грозит опасность.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено вчера в 11:06
Культура
В Барнауле появится военный музей на месте сгоревшего Дома афганцев
В Барнауле создадут военный музей в здании на пр. Комсомольском, 73б, которое сгорело в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье
Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи
Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкции
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24».
Обновлено вчера в 02:27
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 05:38