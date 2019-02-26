Политика

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»RT на русском 00:04

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
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В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

В России предложили возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Данную инициативу (есть в распоряжении RT) направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
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В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

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В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

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Кокорин: Следствие просило время до января, скоро март

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В Испании возбудили уголовное дело по факту смерти Малашенко

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Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

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ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Происшествия

ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
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Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
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Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам

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Финансы

Чистая прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 48,9%

Чистая прибыльВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
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Политика

Британский посол утверждает, что Скрипали все еще живы

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.
Обновлено в 04:21
Общество

Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля с откровенными сценами

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.
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Происшествия

Верховный суд приравнял криптовалюты к отмыванию денег

Криптовалюты включили в статью УК РФ об отмывании денег. Такое решение принял ВС России.
Обновлено в 04:07
Экономика

Авиабилеты в России подорожали на треть

В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Авто

Opel официально возвращается в Россию

Напомним, что марка Opel ушла с российского рынка по решению тогдашнего ее владельца - компании General Motors - в 2015 году, а затем был законсервирован и завод GM в Санкт-Перебурге, с конвейера которого сходила в том числе и популярнейшая модель Astra.
Обновлено в 02:44
Политика

Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

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Обновлено в 04:23
Политика

Глава МИД Ирана подал в отставку

Сотрудники МИД Ирана не знают о возможных причинах отставки главы ведомства, заявил «РИА Новости» помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить

Обновлено в 02:07
Финансы

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Экономика

Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Здоровье

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда грипп покинет Россию

Напомним, что ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что эпидемия гриппа в стране завершится к середине апреля.
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Политика

Косачев объявил о скором возобновлении полетов на курорты Египта

Авиасообщение между Россией и Египтом на популярных курортных направлениях может быть восстановлено в самое ближайшее время, этот вопрос близок к решению, заявил председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 03:58
Общество

Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:19
Происшествия

На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв

Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря.
Обновлено в 01:30
Политика

Аксенов назвал период нахождения Крыма в России пятилеткой побед

Период нахождения Крыма в составе Российской Федерации стал для региона пятилеткой побед, которая помогает полуострову обновлять инфраструктуру и развиваться, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми

Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

Вратаря «Челси» оштрафовали на недельную зарплату за отказ от замены

Как пишет во вторник издание AS, вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу оштрафовали на 225 тысяч евро за инцидент в финале Кубка английской лиги, что составляет недельную зарплату голкипера.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

В России ужесточат экспертизу школьных учебников

Новый порядок проведения экспертизы учебников должен быть опубликован на сайте Министерства просвещения.
Обновлено в 04:08
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