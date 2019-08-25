Политика
В России предложили вернуть смертную казньLenta.ru 07:21
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
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Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Национальная служба новостей08:04
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Футбол
«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Наука
#пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов
Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.
Обновлено 23 августа в 06:13
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Политика
США договорились о торговом соглашении с Японией
После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 12:41
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на матч 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:55
Политика
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Игры
Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.
Обновлено в 06:20
Хоккей
«Северсталь» обыграла «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге
ХК «Сочи» и «Северсталь» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова.
Обновлено в 10:31
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Кино
Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
Обновлено в 05:58
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.
Обновлено в 05:15
Политика
Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России
Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России.
Обновлено в 06:47
Хоккей
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
Обновлено в 10:56