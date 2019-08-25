Политика

В России предложили вернуть смертную казньLenta.ru 07:21

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
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Депутат Госдумы заявил, что мораторий на смертную казнь в России разрушает страну

БИЗНЕС Online07:40

В России предложили вернуть смертную казнь

Lenta.ru07:21

Депутат Госдумы выступил за отмену смертной казни

Телеканал 360°08:16

В России задумались над возвращением смертной казни

Наша версия08:12

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

News.ru07:44

Депутат Госдумы от ЛДПР призвал вернуть смертную казнь в России

DP.RU10:27

Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»

Национальная служба новостей08:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Футбол

«Монако» упустил победу над «Нимом»

25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Культура

Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы

Обновлено в 10:24
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Общество

Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

Обновлено вчера в 01:58
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Наука

#пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов

Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.
Обновлено 23 августа в 06:13
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Политика

США договорились о торговом соглашении с Японией

После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 12:41
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на матч 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:55
Политика

Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Игры

Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году

Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Происшествия

Автомобильный мост обвалился в Харькове

Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.
Обновлено в 06:20
Киберспорт

Запущено бета-тестирование режима Firefight для Halo: Reach PC

Обновлено в 10:22
Хоккей

«Северсталь» обыграла «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге

ХК «Сочи» и «Северсталь» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова.
Обновлено в 10:31
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Культура

Кириенко на феcтивале «Таврида-Арт» рассказал о культурном коде России

Обновлено в 08:29
Происшествия

Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Кино

Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
Обновлено в 05:58
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию. Это случилось в Подмосковье; знаменитый ростовчанин с женой Полиной катался на мотоцикле.
Обновлено в 05:15
Политика

Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России

Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России.
Обновлено в 06:47
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
Обновлено в 10:56
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