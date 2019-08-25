Политика
В России предложили вернуть смертную казньLenta.ru 07:21
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
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Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Национальная служба новостей08:04
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Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
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Мемориал украинским военным под Житомиром облили краской
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Рижане стали победителями турнира, одержав победы во всех матчах.
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Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
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Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
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Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
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Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
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Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
Представитель певицы опроверг популярное мнение о том, что София Михайловна лечится от рака в Крыму, в Ялте.
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Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Хоккей
«Трактор» впервые стал победителем Мемориала Ромазана
Финальная встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинцев Челябинский «Трактор» в последнем матче Мемориала Ромазана 25 августа одержал победу над магнитогорским «Металлургом» и впервые в своей истории стал победителем этого турнира, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено 23 августа в 10:08
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено 23 августа в 17:30
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Появились живые фото умных часов Fitbit Versa 2
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России на саммит
Обновлено вчера в 21:37