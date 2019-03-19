В России предложили вернуть сезонный перевод времениНародные новости 19 марта в 04:49

с чего всё началось

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев. Парламентарий отметил, что перевод времени положительно скажется на жизни россиян.

В России предложили вернуть сезонный перевод времени

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