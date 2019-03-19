Общество

В России предложили вернуть сезонный перевод времениНародные новости 19 марта в 04:49

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев. Парламентарий отметил, что перевод времени положительно скажется на жизни россиян.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано
, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.
БИЗНЕС Online19 марта в 04:48

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени

РИА Новости19 марта в 07:54

В Госдуме прокомментировали законопроект о возврате сезонного перевода времени

RT на русском19 марта в 12:04

Врач указала на вред перевода времени для организма человека

Известиявчера в 10:21

Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени

Телеканал 360°19 марта в 11:08

Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

URA.Ru19 марта в 07:38

Эксперты рассказали о влиянии сезонных переводов времени на здоровье россиян

ТАСС19 марта в 16:40

В Госдуму внесен законопроект о возвращении перевода часов

Российская газета19 марта в 04:36
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Общество

В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов

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Обновлено в 01:32
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 17:57
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
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РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

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Обновлено вчера в 23:45
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«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
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В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге

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Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

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Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
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