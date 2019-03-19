Общество
В России предложили вернуть сезонный перевод времениНародные новости 19 марта в 04:49
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев. Парламентарий отметил, что перевод времени положительно скажется на жизни россиян.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Online19 марта в 04:48
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В Госдуме прокомментировали законопроект о возврате сезонного перевода времени
RT на русском19 марта в 12:04
Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени
Телеканал 360°19 марта в 11:08
Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею
URA.Ru19 марта в 07:38
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