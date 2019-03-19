В России могут вернуть переход на летнее времяБанки Сегодня вчера в 05:02

с чего всё началось

В России стрелки часов переводили дважды в год с 1981 вплоть до 2011 года, когда 27 марта зафиксировали летнее время. Позднее, с 26 октября 2014 года Россия перешла на зимнее время, которое остается актуальным и до настоящего момента.

В России могут вернуть переход на летнее время

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