Общество
В России могут вернуть переход на летнее времяБанки Сегодня вчера в 05:02
В России стрелки часов переводили дважды в год с 1981 вплоть до 2011 года, когда 27 марта зафиксировали летнее время. Позднее, с 26 октября 2014 года Россия перешла на зимнее время, которое остается актуальным и до настоящего момента.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Onlineвчера в 04:48
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В Госдуме прокомментировали законопроект о возврате сезонного перевода времени
RT на русскомвчера в 12:04
В Госдуму внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени
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