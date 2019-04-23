Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассахRT на русском 10:24

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч. В кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» Акимов рассказал, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности, передаёт ТАСС.
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Максим Акимов
Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.
— Максим Акимов, российский политикREGNUM 12:43

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