В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассахRT на русском 10:24

Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч. В кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» Акимов рассказал, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности, передаёт ТАСС.

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

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