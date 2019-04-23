В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассахRT на русском 10:24

Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч. В кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» Акимов рассказал, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности, передаёт ТАСС.

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Энергетика Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Космос На Марсе зафиксировано первое землетрясение Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.

Здоровье Ученые назвали новый способ избежать ранней смерти Ученые американского колледжа кардиологов назвали новый способ избежать смерти в раннем возрасте - отказаться от сидячего образа жизни и увеличить уровень физической активности.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Кино Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Общество Более 2 млн руб требуется на организацию движения у новой школы в Зеленых Горках Более двух миллионов рублей требуется, по оценке администрации Томска, на организацию движения у новой школы «Эврика-развитие» по улице Федоровского в микрорайоне Зеленые Горки.

Армия и оружие Россия против США подготовит «тихих охотников» Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в доме в столичном районе Солнцево Пожар в частном доме в московском районе Солнцево унес жизнь одного человека, еще двое пострадали.

Экономика Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

Гаджеты Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.

Футбол «Манчестер Юнайтед» летом может приобрести защитника «Челси» Джеймса За женскую команду «МЮ» уже выступает сестра Джеймса Лорен. Нынешний контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.

Футбол «Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии "Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Политика Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.

Здоровье Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.

Армия и оружие Участники форума по безопасности в Москве обсудили механизмы контроля над вооружениями Генерал-майор Евгений Ильин отметил, что мероприятие дает возможность обсудить, в чем причины происходящих изменений в сфере военной безопасности и какие шаги по линии военного взаимодействия могли бы быть востребованы сегодня.