Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассахRT на русском 10:24
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч. В кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» Акимов рассказал, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности, передаёт ТАСС.
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Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
Китай раскритиковал санкции США против Ирана
Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына
ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле
Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Авто
Porsche готовит электрические 718 Boxster и Cayman
Компания Porsche работает над полностью электрическими версиями 718 Boxster и 718 Cayman. Обе модели будут готовы к запуску в 2022 году.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Политика
В России суд впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении власти.
Обновлено в 13:22
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Спорт
Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России
Как сообщает официальный сайт организации, главным тренером мужской сборной команды в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров
Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.
Обновлено в 11:50
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость
Обновлено в 05:29
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54