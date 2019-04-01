В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаромГазета.Ru 01:54

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.

с чего всё началось

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, такая мера может быть альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, предложенной Минздравом.

В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром

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