Общество
В России предложили убрать из продуктовых магазинов алкоголь и табакИзвестия 02:07
В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В места реализации этих товаров предлагается запретить вход лицам моложе 18 лет. Автор инициативы — депутат Госдумы Андрей Свинцов.
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Мы уже давно об этом говорили и много лет обращались в Госдуму, собирали подписи граждан, чтобы инициировать подобный законопроект. Так что мы можем только приветствовать, что наши усилия совместно с депутатами Госдумы осуществляются.
— Евгений Брюн, психиатрRT на русском 05:11
с чего всё началось
Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В документе отмечается, что в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.RT на русском00:30
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