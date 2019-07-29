Экономика
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денегРБК вчера в 22:54
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.
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В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известиявчера в 17:01
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