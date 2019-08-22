В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц для многодетных матерей, пишет "Российская газета".

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