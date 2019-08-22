Общество
В Госдуме для многодетных матерей предложили снизить подоходный налогТагилСити.ру вчера в 04:48
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей, сообщает РТ. Обращение направлено в адрес министра финансов Антона Силуанова. Льготное налогообложение, согласно предложению, должно распространяться по основному месту работы.
Читать в источнике
Оценить
На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает. Посмотрите, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу. Порядка 15 тысяч на подростка. Было бы справедливо поддержать такие семьи работающих многодетных матерей, особенно тех, кто несет эту ношу только на своих плечах.
— Виктор Зубарев, российский политикАМИТЕЛ вчера в 08:29
с чего всё началось
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Текст обращения в адрес министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русском21 августа в 23:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Снижению НДФЛ многодетным матерям Минфин предложит альтернативу по соцвычетам
Экономика сегоднявчера в 05:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Гаджеты
Тесты показали, что излучение от iPhone превышает норму
Стандартный тест показал, что самое высокое излучение у iPhone 7. Журналисты решили закрепить результат, поэтому взяли еще четыре iPhone 7. Во всех устройствах излучение сильно превышало норму.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Рабьо рассказал о влиянии на него Роналду
Рабьо является воспитанником «ПСЖ», этим летом он покинул клуб на правах свободного агента. «Ювентусу» 24-летний хавбек достался бесплатно.
Обновлено в 01:28
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Облачная погода без осадков ожидается в пятницу в Московском регионе
Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке мозга
Недавно СМИ распространили информацию о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк, якобы у нее выявили рак мозга.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Футбол
Роналду назвал условие ухода из сборной Португалии
В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.
Обновлено в 01:22
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в России признаны Infiniti и УАЗ
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
«Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе
На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:03
Автоспорт
Боттас: Мы с Даниилом Квятом отлично ладим
Валттери Боттас, говоря об отношениях с другими гонщиками Формулы 1, выделил Даниила Квята, подчеркнув, что они отлично ладят.
Обновлено вчера в 07:17
Технологии
Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31
Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено вчера в 08:48
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:16
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено вчера в 09:15