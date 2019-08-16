В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

с чего всё началось

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

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