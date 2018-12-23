Экономика
В России предложили регулировать оборот подарочных карт
В России предложили регулировать оборот подарочных картИзвестия14:00
Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила регулировать оборот подарочных пластиковых карт. Исполнительный директор организации Мария Михайлова рассказала «Известиям», что соответствующие обращения уже направлены в ФАС и Росфинмониторинг.
Известия14:00
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с чего всё началось
В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова.Известия16:02
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Энергетика
В ОПЕК рассказали о перспективах сокращения добычи нефти
Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объем снижения нефтепроизводства.
Обновлено в 15:12
Экономика
Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками
В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.
Обновлено в 20:52
Экономика
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено в 16:55
Финансы
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено в 20:52
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
Энергорынку указали «зеленый потолок»
До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.
Обновлено в 16:55
Экономика
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность
Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.
Обновлено в 16:03
Финансы
Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором
Глава ВЭБа Игорь Шувалов в пятницу сообщил, что передачу Связь-банка, объединенного недавно с банком «Глобэкс», Промсвязьбанку концептуально поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 16:55
Недвижимость
Ускорение недвижимости: жилье в России стало продаваться быстрее
Квартиры в России в этом году продаются на две недели быстрее, чем в 2017-м, — в среднем за восемь месяцев, или 231 день.
Обновлено в 16:01
Экономика
Отопительный скандал: теплоснабжающую госкомпанию вывели из-под удара
Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа в очередной раз напомнил властям, что из-за многомиллионной и постоянно растущей задолженности теплоснабжающих компаний области есть риск срыва отопительного сезона для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта в восьми районах.
Обновлено в 20:29
Экономика
Нью-Йорк стал стремительно пустеть
«Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс», — отмечает экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.
Обновлено в 20:10
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Энергетика
Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН
Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика
Читатели увлеклись самиздатом
Как сообщал ранее "Ъ", в 2017 году участники книжного рынка оценивали сегмент в сумму до 100 млн руб. В первую очередь драйвером сегмента стали развитие сервиса самиздата у крупнейшего российского продавца электронных книг "Литрес", а также рост небольших площадок, считают в Litnet.
Обновлено в 16:55