Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками.

с чего всё началось

Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила регулировать оборот подарочных пластиковых карт. Исполнительный директор организации Мария Михайлова рассказала «Известиям», что соответствующие обращения уже направлены в ФАС и Росфинмониторинг.

Финансы Финансы Нефть продолжает дешеветь на мировом рынке Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Финансы Финансы Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Энергетика Энергетика Энергорынку указали «зеленый потолок» До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт.

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Экономика Экономика Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.

Финансы Финансы Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором Глава ВЭБа Игорь Шувалов в пятницу сообщил, что передачу Связь-банка, объединенного недавно с банком «Глобэкс», Промсвязьбанку концептуально поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Финансы Финансы Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.

Экономика Экономика Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.

Экономика Экономика Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Экономика Экономика В КНР собралась очередная сессия Посткома ВСНП ВСНП — однопалатный парламент, избираемый на пять лет; ПК — постоянно действующий орган ВСНП, который собирается на сессии раз в два месяца.

Финансы Финансы ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам «Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.