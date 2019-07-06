Энергетика

В России предложили распечатать государственный резервLenta.ru вчера в 07:59

Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.
Читать в источнике
с чего всё началось

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин

URA.Ruвчера в 08:49

Топливный союз предложил снизить цены на топливо на Дальнем Востоке

Полит.рувчера в 11:38

Топливный союз предложил использовать Росрезерв для снижения цен на бензин

Коммерсантъвчера в 04:45

В России предложили распечатать государственный резерв

Lenta.ruвчера в 07:59

Топливный союз предложил использовать запасы Росрезерва для снижения цен на бензин на Дальнем Востоке

Новая газетавчера в 06:39

Топливный союз предложил продать часть запасов резерва России

News.ruвчера в 08:23

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

РБКвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14

Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

«Курганмашзавод» не справился с Гособоронзаказом

ПАО «Курганмашзавод», на сегодняшний день единственный в Российской Федерации производитель БМП, оказался не способен полностью выполнить необходимый объем работы по госконтрактам.
Обновлено в 10:39
Общество

Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев

Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Общество

В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет

Поступившие на обучение в 1869 году девушки, ставшие известными как "Эдинбуржская семерка", стали первыми женщинами Великобритании, допущенными к получению медицинского образования.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Обновлено в 10:21
Культура

Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 10:50
Происшествия

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

Обновлено в 09:12
Политика

Сенатором от Калмыкии может стать капитан команды КВН

Обновлено вчера в 04:29
Армия и оружие

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 11:55
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Политика

Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Единоборства

Появилась информация о реванше Фьюри и Уайлдера

Обновлено в 11:14
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 10:29
Общество

Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж

"Думаю, прежде чем ехать в Турцию, стоит поехать в Псковско-печерский монастырь, в псковские церкви, которым тысяча лет и больше", - предложил Мединский Он напомнил, что всего в России около 30 памятников ЮНЕСКО, и этот статус дает подсказку туристам, что объекты надо посетить.
Обновлено в 11:34
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Обновлено в 02:53
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное