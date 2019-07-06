Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

с чего всё началось

Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.

Происшествия В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.

Футбол Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.

Экономика Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1% Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Авто Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Шоу-бизнес Кожевникова вспомнила свою истерику после гибели «Локомотива» Актриса Мария Кожевникова в Instagram рассказала об истерике, которая у нее случилась после известия о том, что в небе над Ярославлем разбился самолет Як-42, в котором на матч чемпионата КХЛ летели хоккеисты «Локомотива».

Политика Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Ученые, которые обнаружили необычную находку, предполагают, что древние люди намеренно изменяли фактуру своего черепа.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Происшествия Летевший из Сургута в Ростов самолет экстренно приземлился в Уфе Воздушное судно авиакомпании Utair, совершающее перелет по маршруту Сургут - Ростов-на-Дону совершил экстренную посадку в столице Башкортостана из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Общество Кузнецова призвала делать хорошее кино, а не гоняться за запретами Важно производить хорошее кино, которое будет нравиться детям, а не гоняться за запретами, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в Ярославле на открытии международного кинофестиваля "В кругу семьи".

Экономика Афипский НПЗ оценили в один рубль Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.

Единоборства Отец Нурмагомедова рассказал о поединке с конфликтующим Диасом Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о возможном поединке с американским бойцом смешанного стиля (MMA) Нейтом Диасом, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.