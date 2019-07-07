Энергетика
В России предложили распечатать государственный резервLenta.ru вчера в 07:59
Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Единоборства
Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC
Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21
Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21.
Обновлено в 01:05
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани
По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23
Общество
Канделаки осудила запрет на использование смартфонов в школе
Телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что негативно относится к инициативе, запрещающей использовать смартфоны в школе.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено вчера в 11:00
Баскетбол
СМИ: «Сан-Антонио» предложит контракт Моррису
Журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter сообщает, что Моррис подпишет соглашение на общую сумму 20 миллионов долларов.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в столице, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены
Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.
Обновлено 05 июля в 17:00
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено вчера в 08:22
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Лодка с пятью людьми перевернулась на Чукотке
Обновлено в 00:10