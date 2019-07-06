Энергетика
В России предложили распечатать государственный резервLenta.ru вчера в 07:59
Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.
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с чего всё началось
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.РБКвчера в 03:00
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