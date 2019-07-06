Энергетика

В России предложили распечатать государственный резервLenta.ru вчера в 07:59

Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.
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с чего всё началось

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
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