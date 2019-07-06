Энергетика

В России предложили распечатать государственный резервLenta.ru вчера в 07:59

Аркуша направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину письмо, в котором описаны шесть мер по стабилизации топливного рынка в регионе. В частности, Росрезерву предлагается продать часть своих запасов на публичных торгах. По мнению главы РТС, это поможет снизить цены на топливо.
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с чего всё началось

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
РБКвчера в 03:00

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На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин

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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

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Топливный союз предложил продать часть запасов резерва России

News.ruвчера в 08:23

В России предложили распечатать государственный резерв

Lenta.ruвчера в 07:59

Топливный союз предложил использовать запасы Росрезерва для снижения цен на бензин на Дальнем Востоке

Новая газетавчера в 06:39

Топливный союз предложил использовать Росрезерв для снижения цен на бензин

Коммерсантъвчера в 04:45

Топливный союз предложил снизить цены на топливо на Дальнем Востоке

Полит.рувчера в 11:38
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Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР.
Обновлено вчера в 16:54
Единоборства

Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239

Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
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Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
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Происшествия

Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в торговле людьми

В Нью-Йорке арестовали миллиардера Джеффри Эпштейна. Его обвиняют в торговле людьми.
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«Локомотив» выиграл Суперкубок России

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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
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Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
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Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси

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Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

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Обновлено 04 июля в 23:09
Транспорт

Асфальтобетонные заводы помогут реализации в Ульяновской области нацпроекта

Для реализации в нашем регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут задействованы 13 асфальтобетонных заводов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В США из-за взрыва аккумулятора смартфона сгорел автомобиль

В США, жительница штата Оклахома Джабрия Пратт лишилась нового Jeep Cherokee из-за собственного телефона.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов

В Санкт-Петербурге кандидатам от оппозиционных партий отказывают в участии в муниципальных выборах.
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Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
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Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму

Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Обновлено вчера в 17:07
Религия

Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
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Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено вчера в 09:46
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Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
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Обновлено 05 июля в 11:02
Космос

Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе

Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
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Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
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Наука

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Политика

Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.
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