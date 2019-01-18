В России предложили убрать из продуктовых магазинов алкоголь и табакИзвестия 02:07

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В документе отмечается, что в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.

с чего всё началось

Мы уже давно об этом говорили и много лет обращались в Госдуму, собирали подписи граждан, чтобы инициировать подобный законопроект. Так что мы можем только приветствовать, что наши усилия совместно с депутатами Госдумы осуществляются.

В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В места реализации этих товаров предлагается запретить вход лицам моложе 18 лет. Автор инициативы — депутат Госдумы Андрей Свинцов.

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