ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматахТАСС 06:09

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

с чего всё началось

В начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

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