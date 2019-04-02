В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматахLenta.ru вчера в 10:36

ФАС вынесла свое предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах на обсуждение консультативного совета при Банке России, рассказали «Известиям» в службе. По мнению Андрея Кашеварова, это позволит решить проблему «зарплатного рабства».

с чего всё началось

С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

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