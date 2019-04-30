Экономика
В России предложили обложить зарубежные посылки единым сборомОнлайн Тамбов.ру 04:05
Российские ритейлеры предложили обложить единым сбором посылки из-за рубежа. Инициатива предполагает облагать иностранные посылки сбором в 15% независимо от цены товара. Такое предложение направлено на "уравнивание условий" работы зарубежных и отечественных компаний e-commerce.
Читать в источнике
Оценить861
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Транспорт
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".
Обновлено в 17:29
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Общество
Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня
Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 21:09
Технологии
Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Политика
Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер
Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в "неполном" виде изложил доклад по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено в 20:41
Политика
FT сообщила об уступках Трампа ради торговой сделки с Китаем
Американский президент Дональд Трамп согласился пойти на уступки ради заключения сделки с Китаем и смягчил позицию США на торговых переговорах, исключив из обсуждения многие вопросы, по словам источника Financial Times, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 20:44
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено вчера в 09:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру
Обновлено в 15:05
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Наука
Армия Индии сообщила об обнаружении следов снежного человека
Со следами мифического йети столкнулись бойцы альпинистской экспедиционной группа индийской армии 9 апреля.
Обновлено в 10:30
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено в 17:43
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55