Экономика
Все покупки в зарубежных интернет-магазинах хотят обложить пошлинойНовый День вчера в 01:22
В документе предлагается признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок.
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