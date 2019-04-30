Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сборомRT на русском 02:16
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%
Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Прибыль Samsung рухнула в I квартале на 57%
Прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. рухнула в I квартале на 57% в годовом выражении до 5,04 трлн вон ($4,4 млрд) против 11,69 трлн вон в I квартале 2018 г. из-за снижения мирового спроса на чипы памяти.
Обновлено в 04:24
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено 28 апреля в 21:59
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Общество
Мозаичное панно в честь героев Афганистана, которым планировалось украсить станцию метро «Проспект Славы», продается на Avito
Панно посвящено воинам-интернационалистам. Это первое панно из смальты, посвященное Афганистану.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Политика
Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины
Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, намерена объявить официальные окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которое состоялось 21 апреля.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
«Ненормальная старуха в труселях»: народ накинулся на Ани Лорак
Гневные отзывы поклонники оставляли Лорак на ее страничке в Instagram, где она разместило видео с отрывком выступления на концерте в Германии.
Обновлено в 01:32
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Наука
Число подростковых самоубийств в США выросло на 29% сразу после релиза сериала «13 причин почему»
Сразу после выхода сериала Netflix «13 причин почему», повествующего о девушке, покончившей с собой, в США резко возросло количество самоубийств среди подростков.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Интернет
Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий
Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27