Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сборомRT на русском 02:16
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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Общество
РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные
Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения в инстаграме
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Общество
Умерла режиссёр мимического ансамбля Большого театра
Скончалась режиссёр мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Об этом сообщается на сайте Большого театра.
Обновлено в 12:56
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
"В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.
Обновлено в 12:20
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Экономика
Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень
По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 12:59
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Музыка
«Роскосмос» опубликовал видео с балеринами на МКС
"Роскосмос" на своём ютуб-канале опубликовал видеоролик с танцующими в макете российского сегмента МКС балеринами.
Обновлено в 08:41
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей
Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.
Обновлено в 07:50
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество
Организованный Кадыровым конный поход попал в Книгу рекордов России
Организованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым массовый конный поход в национальных костюмах попал в Книгу рекордов России, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:31
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Футбол
Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»
Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.
Обновлено в 08:01