Экономика

В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru вчера в 09:22

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

РБКвчера в 10:46

В России предложили маркировать минеральную воду

Lenta.ruвчера в 09:22

Идею утильсбора предлагают распространить на велосипеды

Финмаркет01 июля в 04:28

В России предложили маркировать минералку

Газета.Ruвчера в 09:09

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

ТАССвчера в 08:44

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

РИА Новостивчера в 09:18

Табачники РФ обязаны вносить данные о продукции в систему маркировки с 1 июля

ПРАЙМ30 июня в 17:24
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
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Лариса Гузеева поздравила с 55-летием Алексея Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним

В своем официальном аккаунте соцсети Instagram Лариса Андреевна выложила архивный снимок, на котором она была запечатлена в компании именинника.
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Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

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Установлена личность погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:22
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Наука

Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро

Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество

Губернатор Иркутской области запутался в своих словах о наводнении

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не проинформировали власти региона о повышении уровня воды накануне наводнения.
Обновлено вчера в 06:13
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Москве задержали 12 человек за подделку миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек за изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:33
Космос

Новое конструкторское бюро появится в головном институте Роскосмоса

Экспериментальное конструкторское бюро имени Бартини будет создано в головном научно-исследовательское институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 16:12
Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Канада выделит на поддержку Украины $45 млн

Канада предоставит Украине финансовую поддержку в размере $45 млн, заявила глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Наука

Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В департаменте воронежского облправительства прошли обыски

Интерес силовиков связан с расследованием уголовного дела, фигурантом которого является замглавы структуры, начальник отдела уровня жизни населения и рынка труда Елена Маслова, сообщил «Блокнот Воронеж» со ссылкой на собственные источники во вторник, 2 июля.
Обновлено вчера в 15:38
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