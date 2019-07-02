Экономика
В России предложили маркировать минеральную водуLenta.ru вчера в 09:22
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России. Соответствующее предложение ведомство направило в Минпромторг, пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева поздравила с 55-летием Алексея Серебрякова и поделилась архивным снимком с ним
В своем официальном аккаунте соцсети Instagram Лариса Андреевна выложила архивный снимок, на котором она была запечатлена в компании именинника.
Обновлено в 03:12
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Общество
Губернатор Иркутской области запутался в своих словах о наводнении
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не проинформировали власти региона о повышении уровня воды накануне наводнения.
Обновлено вчера в 06:13
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Москве задержали 12 человек за подделку миграционных документов
Полицейские в Москве задержали 12 человек за изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:33
Космос
Новое конструкторское бюро появится в головном институте Роскосмоса
Экспериментальное конструкторское бюро имени Бартини будет создано в головном научно-исследовательское институте Роскосмоса ЦНИИмаш.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 16:12
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Канада выделит на поддержку Украины $45 млн
Канада предоставит Украине финансовую поддержку в размере $45 млн, заявила глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Наука
Тайна причудливых кристаллов Мёртвого моря раскрыта
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В департаменте воронежского облправительства прошли обыски
Интерес силовиков связан с расследованием уголовного дела, фигурантом которого является замглавы структуры, начальник отдела уровня жизни населения и рынка труда Елена Маслова, сообщил «Блокнот Воронеж» со ссылкой на собственные источники во вторник, 2 июля.
Обновлено вчера в 15:38