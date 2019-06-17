В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусорГазета.Ru 02:12

с чего всё началось

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

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