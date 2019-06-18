Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусорГазета.Ru 02:12

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.
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Предложенные поправки
 в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

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Происшествия

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Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля

В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
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Утром красный флаг с серпом и молотом развевался над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю, пишет издание Expressen.
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