Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасностиРБК вчера в 04:13
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений. Перечень нарушений будет устанавливать правительство, поясняется в заметке.
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Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 23:00
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У дачников будет отбирать участки за несоблюдение правил пожарной безопасности
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