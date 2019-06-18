В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасностиRT на русском 02:52

с чего всё началось

Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка. Об этом сообщает «Российская газета».

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

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