Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасностиRT на русском 02:52
Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 23:00
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В Минэкономразвития прокомментировали проект об изъятии земли за нарушение пожарной безопасности
Парламентская газетавчера в 11:24
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