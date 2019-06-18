Общество

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасностиRT на русском 02:52

Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка. Об этом сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
с чего всё началось
Предложенные поправки
 в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт оценила предложение изымать землю за нарушение пожарной безопасности

RT на русском08:48

Правительство предложило изымать участки за нескошенную траву

Московский Комсомолец06:30

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

РБКвчера в 23:00

В России собираются изымать землю за мусор и нескошенную траву

Газета.Ru04:12

Чиновники предлагают забирать земли за нескошенную траву и неубранный мусор

Pravda.Ru03:31

Землю россиян предлагают изымать за нарушения пожарной безопасности

РИА Новости03:40

В Минэкономразвития прокомментировали проект об изъятии земли за нарушение пожарной безопасности

Парламентская газетавчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

Обновлено в 08:58
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон

Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
ЖКХ

Герои РФ теперь освобождены от взносов на капремонт и платы за ЖКХ

Как сообщалось ранее, от уплаты взносов за капремонт освобождены неработающие собственники жилья, которым больше 70 лет, семьи, где живут неработающие россияне пенсионного возраста, также неработающие инвалиды I и II группы.
Обновлено в 07:54
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Общество

В СПЧ заявили о готовности ретейлеров направлять продукты в соцслужбы

Ранее Роспотребнадзор по инициативе СПЧ предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Турчак потребовал от главы Севастополя объяснить снос билбордов ЕР

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предъявил севастопольским властям претензии по поводу их решения убрать с городских улиц билборды, на которых были размещены портреты кандидатов в законодательное собрание Севастополя.
Обновлено в 08:11
Футбол

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания

Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Общество

В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton

Эрмитаж провел первые переговоры о проведении в Петербурге выставки живописи из коллекции фонда Louis Vuitton.
Обновлено в 09:20
Общество

Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах

В России уменьшатся в размерах свидетельства о регистрации транспортных средств.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды — смайлик в форме сердца.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Авто

Porsche презентовала новые Porsche 718 Spyder и 718 Cayman GT4

Немецкий автопроизводитель представил сразу две новинки: родстер Porsche 718 Spyder и купе 718 Cayman GT4.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное