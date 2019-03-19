В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее времяТелеканал Санкт-Петербург 19 марта в 05:53

с чего всё началось

В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время

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