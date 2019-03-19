Общество
В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее времяТелеканал Санкт-Петербург 19 марта в 05:53
В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Читать в источнике
Оценить9533
с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Online19 марта в 04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени
RT на русском19 марта в 12:08
Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени
Телеканал 360°19 марта в 11:08
Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею
URA.Ru19 марта в 07:38
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
Жители сел Приамурья мусорят сверх нормы
Сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин добавил, что справиться с большим количеством отходов, превышающим норму, на маршруте удается только благодаря механизму уплотнения отходов в мусоровозах.
Обновлено вчера в 23:45
Интернет
Названы способы избавиться от навязчивой контекстной рекламы
Контекстная реклама, которая в современном мире становится все более навязчивой, начинает не только раздражать, но и даже пугать интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Финансы
Катар создает банк для финансирования проектов в сфере энергетики
Крупнейший в мире банк для финансирования проектов в сфере энергетики с капиталом в $10 млрд появится в Катаре в конце этого года, сообщили «РИА Новости» в финансовом центре Катара.
Обновлено в 00:22
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Киту Харингтону пришлось лечиться после смерти Джона Сноу
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Кикбоксер Бату Хасиков возглавил Калмыкию
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
В Пакистане освободили четырех похищенных иранских военнослужащих
В пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью сообщили о том, что силовики провели успешную операцию и сумели освободить четырех похищенных ранее иранских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено вчера в 13:47
Космос
На МКС установят российский научный комплекс для создания карты неба
На российском модуле Международной космической станции установят научный комплекс для создания карты неба.
Обновлено 19 марта в 21:10
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15