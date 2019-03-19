Общество

В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее времяТелеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53

В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано
, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.
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Российская газетавчера в 04:36
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