В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее времяТелеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53

с чего всё началось

В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Здоровье Минздрав разработал Порядок организации медицинской реабилитации детскому населению Минздрав представил на общественное обсуждение проект приказа об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Здоровье Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам» Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, вовремя не обратилась к медикам за помощью, сообщил её врач Василий Шуров в интервью «Московскому комсомольцу».

Авто Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.

Общество В Курске детей-колясочников переселили в интернат без пандусов В комитете здравоохранения говорят, что не несут ответственности за сложившиеся проблемы, за школу отвечают их коллеги из Минздрава.

Политика Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Здоровье В Сибири рождаемость упала почти на 6 % Как сообщают аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %.

Шоу-бизнес Паулина Андреева примерила новый образ Звезда фильмов «Метод» и «Саранча» удивила поклонников новым дерзким образом — кинодива облачилась в серые джинсы с высокой талией и накинутую поверх белой футболки джинсовую куртку-«косуху» в сочетании с массивной обувью.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Космос Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.

Политика В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.