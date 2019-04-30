Экономика
В России предлагают обложить посылки из-за рубежа единым сборомToDay News Ufa 14:33
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый сбор на все посылки из-за рубежа. Он не будет зависеть от стоимости товаров, его размер – 15%. Как сообщает ToDay News Ufa источник, предложение касается посылок с товарами из иностранных интернет-магазинов.
Читать в источнике
Оценить860
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Энергетика
«Газпром»: «Северный поток-2» будет достроен в 2019 году
Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» позволит сэкономить европейцам до 8 миллиардов евро в год.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Более 70 человек пострадали во время массовых протестов в Венесуэле
Около 70 человек пострадали во время столкновений в венесуэльском Каракасе, сообщило телеканал CNN со ссылкой на один из медицинских центров страны.
Обновлено в 18:30
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Кино
Газпромбанк рассчитал рейтинги выживаемости героев «Игры престолов»
Рейтинги основаны на общей обстановке перед началом финального сезона сериала, а также индивидуальных качествах героев, говорится в исследовании Центра рейтингового консультирования Газпромбанка.
Обновлено в 20:00
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество
Император Акихито отрекся от японского престола
Японский император Акихито отрекся от престола — это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.
Обновлено в 07:01
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Космос
Внутри метеорита нашли частички древней звезды
Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.
Обновлено в 03:13
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 19:51
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено в 20:45
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского
Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено в 16:48
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Политика
Соратник Гуаидо укрылся в посольстве Чили в Венесуэле
Обновлено в 18:28
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Технологии
Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей
Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54