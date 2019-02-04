Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знакиГазета.Ru 19:53
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 см.
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с чего всё началось
Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известия16:02
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