В России появятся три генетических центра мирового уровняТАСС 11:33

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В рамках программы по развитию генетики в России создадут три генетических центра мирового уровня, на которые предполагается потратить 12,2 миллиарда рублей, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Вчера мы провели президиум совета по федеральной научной программе по генетике. Там есть четыре направления у нас — биобезопасность, бионезависимость; генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии.

Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Об этом сообщила журналистам в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России появятся три генетических центра мирового уровня

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