В России появятся новые сторублевые купюрыМедиаПоток вчера в 10:58

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

В 2019 году Банк России планирует защитить лаковым покрытием треть сторублевых купюр. Демиденко подчеркивает, что лакированные деньги медленнее загрязняются и выходят из обращения. Поэтому регулятору придется меньше печатать новых купюр, чтобы заменить ветхи банкноты.

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