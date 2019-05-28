Экономика

В России появятся новые сторублевые купюрыМедиаПоток вчера в 10:58

В 2019 году Банк России планирует защитить лаковым покрытием треть сторублевых купюр. Демиденко подчеркивает, что лакированные деньги медленнее загрязняются и выходят из обращения. Поэтому регулятору придется меньше печатать новых купюр, чтобы заменить ветхи банкноты.
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

Подробнее о событии

Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°вчера в 07:54

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новостивчера в 07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.
Обновлено в 08:41
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В Иране рассказали о военном потенциале для отражения возможной атаки

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами рассказал о военном потенциале страны для защиты от возможной агрессии других государств.
Обновлено в 10:17
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Кино

Вышел первый трейлер экранизации романа «Щегол»

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого вновь предложил создать совместную рабочую группу по российским системам С-400.
Обновлено в 12:24
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» перешёл на новый этап испытаний

Представитель Военно-Морского флота капитан 1 ранга Игорь Дыгало сообщил, что второй новейший stealth-фрегат «Адмирал Касатонов» перешёл на очередной этап заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:16
Космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
Обновлено в 11:50
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:27
Общество

Тайский минкульт решил внести суп Том Ям в список наследия ЮНЕСКО

Правительство Таиланда намерено подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского супа Том Ям с креветками (Tomyam Kung) в список мирового материального культурного наследия, сообщает в среду газета Bangkok Post.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске

Обновлено в 12:44
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Екатеринбурге оправдали обвиняемого в громком убийстве бизнесмена

Обновлено в 10:11
Футбол

CAS оставил в силе дисквалификацию «Рубина» в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) не изменил решения относительно снижения дисквалификации «Рубина» на участие в еврокубках.
Обновлено в 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное