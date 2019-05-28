Экономика
В России появятся новые сторублевые купюрыМедиаПоток вчера в 10:58
В 2019 году Банк России планирует защитить лаковым покрытием треть сторублевых купюр. Демиденко подчеркивает, что лакированные деньги медленнее загрязняются и выходят из обращения. Поэтому регулятору придется меньше печатать новых купюр, чтобы заменить ветхи банкноты.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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