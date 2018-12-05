Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки и разметка
В России появятся новые дорожные знаки и разметкаИзвестия11:15
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства в среду, 5 декабря. Так, вводится понятие «велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах.
Известия11:15
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Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства.
— Дмитрий Медведев, российский политикQuto.ru 11:00
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