Транспорт

В России появятся новые дорожные знаки и разметка
Известия
11:15

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства в среду, 5 декабря. Так, вводится понятие «велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах.
Известия11:15
Дмитрий Медведев
Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства.
— Дмитрий Медведев, российский политикQuto.ru 11:00

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