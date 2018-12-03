Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров
ТАСС
04:38

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
ТАСС04:38

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На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года

РИА Новости06:58

В российских регионах будут награждать лучших волонтёров

Life.ru07:01

На поддержку волонтёров российские власти в ближайшие годы намерены потратить более 7 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31

В России на поддержку волонтеров выделят 7,4 млрд рублей

Взгляд.ру03:46

В России появятся награды для лучших волонтеров

ТАСС04:38

Т.Голикова: На поддержку волонтеров в России до 2024 г. выделят 7,4 млрд руб

Агентство Москва03:21

Почти 7,5 млрд рублей правительство выделит на поддержку волонтёров

Говорит Москва03:49
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Общество

Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.
Обновлено в 07:56
Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Обновлено в 07:53
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 07:55
Общество

Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

Обновлено в 07:49
Общество

В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Обновлено в 07:49
Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Обновлено в 07:53
Общество

Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

Обитатели Московского зоопарка продолжают по очереди впадать в зимнюю спячку - вслед за медведями уснули еноты, енотовидные собаки и сурки.
Обновлено в 07:35
Транспорт

Московская канатная дорога приостановила работу на несколько дней

«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — отметили на сайте канатной дороги.
Обновлено в 07:54
Общество

Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей

Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.
Обновлено в 07:08
Путешествия

Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев

«В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — заявил Медведев.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 07:19
Погода

Оттепель в Москве сменится морозами в выходные

На наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.
Обновлено в 07:34
Общество

Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 07:34
Общество

В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов

Обновлено в 07:48
Общество

Усманов потребовал заблокировать статьи о своей связи с делом Шакро Молодого

Российский миллиардер Алишер Усманов (10-е место в российском рейтинге Forbes, состояние оценивается в $12,5 млрд) обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где его связывают с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов) и другими преступными группировками.
Обновлено в 07:50
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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