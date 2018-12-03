Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров
ТАСС
04:38

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
ТАСС04:38

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На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года

РИА Новости06:58

В российских регионах будут награждать лучших волонтёров

Life.ru07:01

На поддержку волонтёров российские власти в ближайшие годы намерены потратить более 7 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:31

В России на поддержку волонтеров выделят 7,4 млрд рублей

Взгляд.ру03:46

В России появятся награды для лучших волонтеров

ТАСС04:38

Т.Голикова: На поддержку волонтеров в России до 2024 г. выделят 7,4 млрд руб

Агентство Москва03:21

Почти 7,5 млрд рублей правительство выделит на поддержку волонтёров

Говорит Москва03:49
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество

В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции

Столичные следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о сайте детской одежды, создатели которого предлагали в аренду детей для занятия проституцией, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:09
Общество

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Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.
Обновлено в 09:17
Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

МВД России хочет снять с участковых уполномоченных полиции обязанности по проверке заявлений об экономических и тяжких преступлениях, а также нарушениях, которые были зафиксированы вне территории закрепленных за ними административных участков.
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Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 09:19
Общество

Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

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Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 08:34
Общество

В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Обновлено в 08:34
Общество

Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей

Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.
Обновлено в 08:41
Общество

Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ

Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 09:24
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Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 09:24
Общество

Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 09:20
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Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 08:51
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Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку

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Медведев рассказал об увеличении турпотока в Россию в 2018 году

Внутренний туристический поток в России в 2018 году увеличился на 25%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Общество

Сегодня отмечается День Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата учрежден в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина и отмечается ежегодно 3 декабря.
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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