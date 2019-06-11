В России могут появиться военные летчицыИзвестия 00:59

Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

с чего всё началось

В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим.

В Военно-космических силах (ВКС) РФ не исключают, что первые в России девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В России могут появиться военные летчицы

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