В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»Газета.Ru 02:43

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»

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