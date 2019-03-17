Армия и оружие

В России появятся фрегаты, способные нести 48 крылатых ракетВести.Ru 05:13

Российские кораблестроители начали разработку конструкторской документации для установки на фрегаты проекта 22350М новейшего вооружения. В Северном проектно-конструкторском бюро намерены вооружить модернизированные корабли ВМФ России 48 крылатыми ракетами "Калибр", пишет ТАСС.
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На «Северной верфи» рассказали о работе над фрегатом под «Калибры»

РИА Новости05:58

Источник: в России разрабатывают фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет

ТАСС02:23

В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»

Газета.Ru02:43

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В России разрабатывают способные нести до 48 крылатых ракет фрегаты

Известия02:26

В России создадут новые фрегаты под «Калибры» и «Цирконы»

Lenta.ru02:58

В России создадут фрегаты для ракет «Калибр»

Говорит Москва03:24
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Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт взяла «серебро» в масс-старте на ЧМ

Обновлено в 09:10
Политика

В Белграде митингующие прорвали оцепление перед резиденцией президента

Участники акции протеста в Белграде прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича.
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Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Юлия Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
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В Хакасии горит завод по производству резины

В МЧС Республики Хакасия сообщили, что на заводе по производству резины работают 34 пожарных и восемь единиц спецтехники.
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Политика

Визит Путина в Крым анонсировали в Кремле

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Футбол

Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
Кино

Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер

Российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Уфе трое экстремалов прошли по натянутому между высотками канату

Полиция завела административное дело о хулиганстве на троих жителей Уфы, которые в воскресенье натянули канат между двумя многоэтажками и прошли по нему, напугав местных жителей, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 09:19
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Политика

На встрече Порошенко с избирателями в Киеве произошли столкновения

Обновлено в 07:46
Политика

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Политика

Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после переизбрания

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах президента начнет реализацию обновленной ракетной программы.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
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Футбол

Гол Швеца принес «Ахмату» победу над «Уфой» в чемпионате России

Обновлено в 09:00
Политика

Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре при авиаударе погибли десять человек

В сирийской деревне Багуз (провинция Дейр-эз-Зор) погибли десять мирных жителей, в том числе и дети.
Обновлено в 08:46
Экономика

Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Афганистане при атаке талибов погибли 22 силовика

Обновлено в 08:53
Происшествия

Пилоты учились управлять Boeing 737 Max на iPad, пишут СМИ

Обновлено в 09:02
Политика

Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

В свою очередь, Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Самолёт вернулся в Пулково из-за потерявшего сознание пассажира

Причиной послужило плохое самочувствие пассажира, которы потерял сознание на борту. Об этом 78.ru рассказал очевидец Андрей.
Обновлено в 09:39
Общество

Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 07:52
Футбол

Дженоа — Ювентус 2:0

Обновлено в 09:24
Политика

«Левый Фронт», «Партия Дела», «Другая Россия» призывают на митинг 17 марта

Обновлено 15 марта в 01:00
Происшествия

Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки суицида

20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована после попытки суицида, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено вчера в 16:05
Технологии

CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет

Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Врачи контролируют состояние режиссера Марлена Хуциева

Обновлено в 08:55
Футбол

Десять игроков сборной России по футболу участвует в тренировке команды в Новогорске

Десять футболистов принимает участие в тренировке сборной России в Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Киеве неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ

Обновлено в 08:10
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