В России появятся цифровые профили граждан и юрлицНаша версия вчера в 09:26

Минкомсвязи подготовило проект закона, который предусматривает создание цифровых профилей российских граждан, где будет представлена информация о паспортных данных россиян, номера их СНИЛС и ИНН, а также итоги предоставления им госуслуг. Соответствующий документ был размещен на портале проектов НПА.

В России появятся цифровые профили граждан и юрлиц

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