Общество
В России появятся цифровые профили граждан и юрлицНаша версия вчера в 09:26
Минкомсвязи подготовило проект закона, который предусматривает создание цифровых профилей российских граждан, где будет представлена информация о паспортных данных россиян, номера их СНИЛС и ИНН, а также итоги предоставления им госуслуг. Соответствующий документ был размещен на портале проектов НПА.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
Рубль оказался самой стабильной валютой среди развивающихся стран
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что на фоне недавней волатильности российский валютный рынок показывает наибольшее спокойствие по сравнению с остальными рынками развивающихся стран.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обновлено в 02:41
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга»
В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Происшествия
У петербургского адвоката угнали «Лексус» за 3 млн
Обновлено в 04:27
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Тим Бертон лишил римейк «Дамбо» почти всех оригинальных песен
"Дамбо" выходит на российские экраны 28 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 09:09
Авто
Стали известны сроки отказа от производства автомобилей Ford в России
Обновлено 26 марта в 02:55
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане
Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Кабмин утвердил требования к единой инфосистеме жилстроительства
Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 03:07
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В Одессу придут два корабля НАТО
Обновлено в 04:07
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi попал на видео
В сети появился новый ролик с прототипом складного смартфона Xiaomi. Видео с демонстрацией технологии доступно на YouTube.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью
Адлерский районный суд Сочи за хулиганство на борту самолета назначил 34-летнему жителю Петербурга наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселения.
Обновлено в 04:43
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Политика
Пекин: торговые переговоры США и Китая проходят успешно
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн утром в четверг, 28 марта, заявил, что торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки в настоящий момент проходят успешно.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:40