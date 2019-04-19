Общество

В России появятся частные кладбищаВести.Ru 07:40

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета". У кладбища, организованного на государственной земле, будет частный оператор, получающий прибыль за оказанные услуги.
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Глава Минстроя прокомментировал подготовку законопроекта о частных кладбищах

Интерфакс08:42

В России появятся частные кладбища, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:05

Минстрой предложил организовывать частные кладбища в России

Коммерсантъ01:49

В России могут появиться частные кладбища

Известия00:05

Минстрой доработал допускающий создание частных кладбищ законопроект

РБК03:09

«РГ»: в России появятся частные кладбища

Аргументы и Фактывчера в 14:44

Проводить достойно

Российская газетавчера в 10:36
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Общество

Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы

Обновлено в 01:30
Гаджеты

Компания LG выпустила колонку с голосовым ассистентом «Алиса»

Обновлено в 08:16
Политика

Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии

Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика

РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Порошенко вышел к сторонникам на Майдане

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Степной пожар начался у границ Даурии в Забайкальском районе

Обновлено в 01:44
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной

Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Обновлено в 08:52
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Технологии

Игорь Ротенберг и «Ростех» займутся интернетом вещей

«Глонасс-ТМ» намерена к 2024 г. построить по всей России более 34 000 базовых станций беспроводного доступа стандарта LPWAN (специализированная технология передачи данных от и к автоматическим устройствам).
Обновлено в 05:42
Космос

Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли

Астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов

В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
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