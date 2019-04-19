Общество

В России могут появиться частные кладбищаИзвестия 00:05

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 19 апреля сообщает «Российская газета».
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Проблемы не решит, а усугубит. Что не так с идеей создать частные кладбища в России

Телеканал 360°11:05

Россияне смогут выбирать между государственными и частными кладбищами

РИА Новости11:42

Проводить достойно

Российская газетавчера в 10:36

Минстрой предложил организовывать частные кладбища в России

Коммерсантъ01:49

В России могут появиться частные кладбища

Известия00:05

«РГ»: в России появятся частные кладбища

Аргументы и Фактывчера в 14:44

Минстрой доработал допускающий создание частных кладбищ законопроект

РБК03:09
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Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Политика

Порошенко и Зеленский встали на колени

Обновлено в 12:51
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО

В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Наличие собаки в доме помогает продлить жизнь

Британские ученые провели исследование, в ходе которого они наблюдали за повседневной жизнью владельцев собак, и пришли к выводу, что благодаря этим домашним животным люди ведут более активный образ жизни, что уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.
Обновлено в 04:27
Политика

Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Политика

Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика

В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»

Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Культура

Стал известен лауреат Платоновской премии в Воронеже

Лауреатом Платоновской премии в 2019 году стал театральный художник и писатель Эдуард Кочергин.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили: «У нас с Надей Михалковой доверительные отношения»

Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова пытались решить семейные проблемы, пока не подали на развод два года назад.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Спорт

Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
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